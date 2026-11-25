Cara menonton Inter Club d'Escaldes vs FC Koebenhavn dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Estadi de la FAF

Inter Club d'Escaldes menjamu FC Copenhagen di Estadi de la FAF dalam laga Conference League yang mempertemukan salah satu tim berperingkat terendah di kompetisi ini dengan salah satu tim di posisi teratas.

Klub Andorra itu menempati peringkat ke-35 klasemen, sementara tim tamu asal Denmark berada di posisi ketujuh.

Escaldes datang setelah menang 4-3 atas Casa de Portugal di 1. Division. Hasil itu melegakan setelah serangkaian hasil imbang di kandang dan kekalahan 2-1 dari FK Crvena Zvezda di kompetisi Eropa pada awal November.

Tidak ada pemain Felip Ortiz yang tercatat mengalami cedera atau menjalani skorsing, sehingga seluruh skuad tersedia untuk dipilih.

Di bawah Bo Svensson, Copenhagen menunjukkan performa bagus di kompetisi Eropa setelah mengalahkan Iberia 1999 dengan skor 2-1 dalam ajang ini pada awal bulan. Namun, pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan telak 5-0 dari FC Nordsjaelland di liga.

Svensson tidak dapat membawa Magnus Mattsson dan Diant Ramaj untuk lawatan ini.

Berikut informasi tentang cara mengikuti pertandingan, serta kabar tim dan performa kedua kubu.

Kabar tim & skuad