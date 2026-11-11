Cara menonton Inggris vs Kroasia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 Wembley

Inggris menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada Kamis malam dalam pertandingan Grup A3 UEFA Nations League. Tim asuhan Thomas Tuchel berupaya memperkuat posisinya di klasemen grup.

Laga ini memiliki arti penting di luar hasil pertandingan. Harry Kane akan memecahkan rekor penampilan timnas putra Inggris yang telah lama dipegang Peter Shilton saat mencatatkan penampilan ke-126, melampaui kiper legendaris yang memegang rekor tersebut sejak 1989. Sebuah seremoni khusus sebelum pertandingan direncanakan di Wembley, dengan Shilton hadir untuk menandai peralihan rekor itu.

Keberhasilan Kane meraih Ballon d'Or juga akan mendapat pengakuan di hadapan pendukung tuan rumah, menambah suasana perayaan pada malam yang sudah menjadi tonggak penting bagi sepakbola Inggris. Penyerang Bayern Munich itu menargetkan 100 gol internasional dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

Kroasia datang di bawah arahan Slaven Bilic setelah menjalani kiprah yang sulit di Nations League. Pertemuan-pertemuan terakhir mereka dengan Inggris berlangsung berat sebelah, dan tim tamu membutuhkan peningkatan signifikan untuk menghindari kekalahan telak lainnya di Wembley.

Skuad muda Inggris terus menarik perhatian. Rio Ngumoha yang berusia 18 tahun kembali mendapat panggilan setelah tampil mengesankan di level klub, termasuk penampilan menonjol dalam kemenangan Liverpool atas Villarreal di Liga Champions. Ia akan bersemangat untuk kembali tampil di panggung internasional.

Jude Bellingham membawa kualitasnya sebagai pemain Real Madrid ke lini tengah Inggris di Wembley, sementara Declan Rice menjadi penopang di sektor tersebut. Inggris memiliki kedalaman skuad dan momentum yang kuat menjelang pertandingan ini.

Untuk informasi siaran, semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Inggris vs Kroasia secara langsung tercantum di bawah ini.

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