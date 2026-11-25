Cara menonton Iberia 1999 vs Getafe dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Mikheil Meskhi Stadium

Iberia 1999 menjamu Getafe di Stadion Mikheil Meskhi, Tbilisi, dalam laga fase liga Conference League.

Tim asal Georgia itu jauh lebih stabil di kompetisi domestik ketimbang di Eropa. Mereka menang 1-0 di kandang FC Samgurali Tskhaltubo pada 21 November dan bermain imbang 2-2 dengan Spaeri sepekan sebelumnya. Hasil itu membuat mereka tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir di Erovnuli Liga.

Namun, di Conference League, tim asuhan Levan Korgalidze kalah 2-1 dari FC Copenhagen pada 5 November. Mereka berada di peringkat ke-29 dan membutuhkan poin untuk naik di klasemen.

Getafe datang dengan performa buruk. Tim asuhan Pepe Bordalas kalah 3-0 dari Atletico Madrid di LaLiga pada 22 November, kekalahan ketiga mereka dalam empat pertandingan terakhir.

Mereka kalah 1-0 dari Brighton & Hove Albion di kompetisi ini pada 5 November dan berada di peringkat ke-31 klasemen Conference League, hanya dua posisi di bawah tuan rumah. Lawatan ke Tbilisi memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan pertandingan ini.

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