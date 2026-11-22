Cara menonton Hull City vs Brighton & Hove Albion menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 22 Nov 2026 - 09.00 The MKM Stadium

Hull City menjamu Brighton & Hove Albion di Stadion MKM dalam laga Liga Primer Inggris yang mempertemukan tim yang tengah berjuang mencari kestabilan dengan salah satu tim berperforma terbaik di kompetisi tersebut.

Hull asuhan Sergej Jakirovic belum menang dalam empat pertandingan terakhirnya di Liga Primer Inggris, dengan tiga di antaranya berakhir imbang. Dalam laga terbarunya, Hull kalah 1-0 di kandang dari Arsenal. Hull akan berupaya kembali menemukan performa kemenangan yang sempat membuatnya menjauh dari zona degradasi pada awal musim.

Brighton datang ke Hull dengan momentum kuat. Tim asuhan Fabian Hurzeler berada di posisi kedua klasemen Liga Primer Inggris dengan 22 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Mereka juga meraih dua kemenangan beruntun atas Brentford dan Manchester City dalam dua laga liga terakhir.

Brighton juga harus menjalani jadwal padat di berbagai kompetisi, setelah mengalahkan Getafe di Liga Konferensi awal bulan ini. Keterlibatan di kompetisi Eropa itu menjadi faktor yang perlu diperhitungkan Hurzeler saat mengatur rotasi skuad dengan cermat dalam beberapa pekan mendatang.

Luka Vuskovic menjadi sosok penting dalam struktur pertahanan Brighton. Pemain tim nasional Kroasia berusia 19 tahun itu bergabung dari Tottenham Hotspur pada musim panas dan sejak itu selalu menjadi starter di setiap laga Liga Primer Inggris. Penampilannya menarik perhatian Barcelona, Liverpool, dan Real Madrid, meski Brighton telah menegaskan tidak akan mempertimbangkan tawaran apa pun pada Januari.

Bagi Hull, absennya sejumlah pemain kunci akibat cedera akan menguji kedalaman skuad Jakirovic. Tuan rumah membutuhkan penampilan yang disiplin dan rapat untuk meredam serangan Brighton yang telah menemukan ritmenya dalam beberapa pekan terakhir.