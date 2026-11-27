Cara menonton Houston Dynamo FC vs San Jose Earthquakes dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 28 Nov 2026 - 14.30 Shell Energy Stadium

Houston Dynamo FC menjamu San Jose Earthquakes di Shell Energy Stadium, Houston, dalam pertandingan Major League Soccer.

Dynamo datang dengan performa buruk. Mereka kalah tiga kali dalam lima laga terakhir, termasuk kekalahan 2-1 dari lawan yang sama pada 25 November.

Tim asuhan Ben Olsen sempat meraih kemenangan 1-0 atas Seattle Sounders FC pada akhir Oktober. Sejak itu, mereka kalah dari Portland Timbers dan St. Louis City, serta tidak mencetak lebih dari satu gol dalam satu pun dari lima laga tersebut.

San Jose datang dengan catatan terkini yang lebih baik dan hasil yang lebih baik saat menghadapi Houston. Tim asuhan Bruce Arena menang 2-1 dalam pertemuan terakhir, kemenangan ketiga mereka atas Dynamo dalam lima pertemuan terakhir.

Namun, performa Earthquakes juga tidak konsisten. Mereka mengalahkan Real Salt Lake 2-1 dan bermain imbang 2-2 melawan Colorado Rapids, tetapi juga kalah 3-1 dari Minnesota United dan 3-0 dari FC Dallas.

Di klasemen Wilayah Barat, San Jose berada di posisi keempat dan Houston di posisi kelima, sehingga jarak kedua tim tipis.

Berikut informasi yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, saluran TV, dan streaming langsung pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia saat ini. Detail saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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