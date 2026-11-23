Cara menonton Honduras U17 vs Kolombia U17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 2 24 Nov 2026 - 10.30

Honduras U17 menghadapi Kolombia U17 di Grup L Piala Dunia U17, dengan kedua tim datang membawa momentum awal yang sangat berbeda.

Honduras masih mencari poin pertama mereka. Tim Amerika Tengah itu kalah 2-0 dari Serbia U17 dalam laga terakhir mereka pada 21 November dan berada di posisi keempat grup.

Kekalahan itu memperpanjang catatan sulit Honduras dalam data yang tersedia: mereka kalah dalam lima pertandingan terakhir di kompetisi ini. Mereka hanya mencetak tiga gol dan kebobolan 19 kali dalam laga-laga tersebut, catatan yang menyoroti organisasi pertahanan mereka.

Kolombia datang dengan kondisi jauh lebih baik. Mereka mengalahkan Jepang U17 2-1 dalam pertandingan terakhir dan menempati posisi kedua di Grup L.

Tim Amerika Selatan itu sulit dikalahkan dalam lima laga terakhir, dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil imbang tanpa gol melawan El Salvador U17 serta skor 1-1 melawan Jerman U17 menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil sekaligus mencetak gol.

Kolombia lebih unggul dalam hal kepercayaan diri dan posisi klasemen, tetapi Honduras akan memandang laga ini sebagai kesempatan untuk membalikkan keadaan dalam kiprah mereka di turnamen.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, saluran TV, dan cara mengikuti pertandingan secara langsung.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah penyiar dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad