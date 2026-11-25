Cara menonton Hajduk Split vs St.Truiden dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Stadion Poljud

Hajduk Split menjamu St.Truiden di Stadion Poljud, Split, dalam pertandingan Conference League yang mempertemukan dua tim penghuni papan tengah klasemen.

Hajduk datang dengan performa bagus di kompetisi domestik di bawah Gonzalo Garcia. Mereka menang 2-1 di kandang NK Lokomotiva dalam laga HNL pada 21 November dan mencatat tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Perjalanan mereka di Eropa tidak semulus itu. Kekalahan 0-1 dari Lincoln Red Imps pada 5 November, dalam laga kandang atau tandang, tetap menjadi satu-satunya kekalahan dalam rentetan tersebut, dan Hajduk menempati peringkat ke-13 klasemen Conference League.

St.Truiden, yang dilatih Jonas De Roeck, datang dengan catatan terkini yang lebih tidak konsisten. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Sporting Charleroi pada 21 November, setelah sebelumnya menang 4-1 atas Zulte Waregem.

Tim asal Belgia itu menempati peringkat ke-10 klasemen Conference League, tiga posisi di atas tuan rumah. Hasil terbaru mereka di kompetisi Eropa adalah imbang 1-1 dengan Brann pada 5 November.

Kedua tim telah menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol, sehingga laga di Poljud diperkirakan menyuguhkan permainan menyerang. Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Hajduk Split vs St.Truiden saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

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