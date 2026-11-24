Cara menonton Haiti U-17 vs Arab Saudi U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 25 Nov 2026 - 08.30

Haiti U-17 dan Arab Saudi U-17 bertemu di Grup D Piala Dunia U-17. Keduanya berusaha bangkit setelah awal turnamen yang sulit. Lokasi pertandingan ini belum dipastikan.

Haiti datang setelah menelan dua kekalahan dalam dua pertandingan. Mereka kalah 3-1 dari Prancis pada laga pertama, lalu takluk 4-1 dari Uruguay pada 22 November.

Hasil itu membuat mereka berada di dasar klasemen grup dan masih kesulitan mengatasi masalah di lini belakang. Mereka telah kebobolan tujuh gol dalam turnamen ini.

Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri yang meningkat. Mereka mengalahkan Prancis 1-0 pada 22 November, hasil yang menyelamatkan kiprah mereka setelah kalah 3-2 dari Uruguay pada laga pembuka.

Kemenangan atas pemuncak klasemen grup pada awal turnamen itu mengubah suasana secara signifikan. Arab Saudi kini berada di posisi ketiga dan memiliki posisi yang lebih menguntungkan menjelang pertemuan ini.

Haiti harus segera bangkit, sementara Arab Saudi ingin melanjutkan hasil yang menunjukkan kemampuan mereka ketika pertahanannya tampil solid.

Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad