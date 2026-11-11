Cara menonton Guinea Khatulistiwa vs Zimbabwe dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3 12 Nov 2026 - 11.00

Guinea Khatulistiwa menjamu Zimbabwe dalam laga kualifikasi Piala Afrika, dengan kedua tim berupaya memperkuat posisi di Grup E.

Guinea Khatulistiwa menghadapi pertandingan ini setelah memenangi laga kualifikasi terakhir melawan Sierra Leone. Namun, peluang mereka untuk lolos masih rentan setelah kekalahan telak dari RD Kongo. Tim asuhan Vincenzo Alberto Annese ingin melanjutkan momentum kemenangan itu dan memperkokoh posisi mereka di kandang.

Zimbabwe datang dalam kondisi cukup baik. Tim asuhan Ramon Catala mengalahkan Sierra Leone dalam laga kualifikasi teranyar dan menunjukkan kemampuan meraih hasil saat bermain tandang, dengan mencatat kemenangan atas India dan Zambia dalam beberapa bulan terakhir.

Zimbabwe menempati peringkat kedua Grup E, unggul satu poin atas tuan rumah, sehingga laga ini semakin penting. Kemenangan akan membuat Zimbabwe semakin jauh meninggalkan Guinea Khatulistiwa di klasemen, sementara tuan rumah tidak boleh tertinggal lebih jauh.

Setelah kedua tim sama-sama meraih satu kemenangan dan satu kekalahan dalam dua laga kualifikasi pertama, pertandingan ini akan menentukan siapa yang tetap memegang kendali atas nasibnya sendiri di grup. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad