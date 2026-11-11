Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Africa Cup of Nations Qualification
team-logoEquatorial Guinea
team-logoZimbabwe
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
Didukung oleh

Saksikan Guinea Khatulistiwa vs Zimbabwe secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan lewat live streaming?

Equatorial Guinea vs Zimbabwe
Equatorial Guinea
Zimbabwe
Africa Cup of Nations Qualification

Panduan lengkap cara menyaksikan laga Kualifikasi Piala Afrika antara Guinea Ekuatorial dan Zimbabwe secara langsung hari ini.

Cara menonton Guinea Khatulistiwa vs Zimbabwe dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.
  • Masuk dan temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

crest
Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3

Guinea Khatulistiwa menjamu Zimbabwe dalam laga kualifikasi Piala Afrika, dengan kedua tim berupaya memperkuat posisi di Grup E.

Guinea Khatulistiwa menghadapi pertandingan ini setelah memenangi laga kualifikasi terakhir melawan Sierra Leone. Namun, peluang mereka untuk lolos masih rentan setelah kekalahan telak dari RD Kongo. Tim asuhan Vincenzo Alberto Annese ingin melanjutkan momentum kemenangan itu dan memperkokoh posisi mereka di kandang.

Zimbabwe datang dalam kondisi cukup baik. Tim asuhan Ramon Catala mengalahkan Sierra Leone dalam laga kualifikasi teranyar dan menunjukkan kemampuan meraih hasil saat bermain tandang, dengan mencatat kemenangan atas India dan Zambia dalam beberapa bulan terakhir.

Zimbabwe menempati peringkat kedua Grup E, unggul satu poin atas tuan rumah, sehingga laga ini semakin penting. Kemenangan akan membuat Zimbabwe semakin jauh meninggalkan Guinea Khatulistiwa di klasemen, sementara tuan rumah tidak boleh tertinggal lebih jauh.

Setelah kedua tim sama-sama meraih satu kemenangan dan satu kekalahan dalam dua laga kualifikasi pertama, pertandingan ini akan menentukan siapa yang tetap memegang kendali atas nasibnya sendiri di grup. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Equatorial Guinea vs Zimbabwe

Manajer

  • V. Annese

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google