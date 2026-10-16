Pemain Tunisia, Habib Ouesslati, bintang Newroz Irak, menyita perhatian setelah membawa timnya menang 2-0 atas Al Mina pada hari Jumat ini, dalam laga pekan kesepuluh Liga Bintang Irak, dengan mencetak dua gol, salah satunya melalui tendangan bersalto menakjubkan dari luar kotak penalti yang layak bersaing sebagai gol terbaik musim ini.

Ouesslati mencetak dua gol Newroz pada menit ke-30 dan 45+1, namun gol keduanya menjadi momen paling menonjol dalam pertandingan tersebut, setelah ia menerima umpan panjang dengan dadanya, sebelum melepaskan tendangan bersalto indah dari luar kotak penalti, yang membentur tiang gawang sebelum bersarang di dalam jala, di tengah keterkejutan rekan-rekannya, para anggota staf kepelatihan, dan suporter yang hadir di tribun.

Sebelum momen tersebut, Ouesslati bukanlah salah satu nama yang paling dikenal di lapangan Irak, meski pernah mengenakan kostum timnas Tunisia dalam sejumlah pertandingan yang terbatas, dan menjalani pengalaman sebelumnya bersama klub Al Talaba, sebelum pindah ke Newroz pada Juli 2026.

Namun gol luar biasanya dengan cepat menarik perhatian di media sosial dan platform-platform olahraga.

Newroz menambah pundi-pundi poinnya menjadi 21 poin dari 10 pertandingan, sehingga menempati peringkat kedua di tabel klasemen, dengan selisih dua poin di belakang Al Karma yang memimpin dan telah menjalani 9 pertandingan.