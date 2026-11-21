Cara menyaksikan Girona vs Eibar menggunakan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Virtual Private Network (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan siaran langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 15 22 Nov 2026 - 12.30 Estadi Municipal de Montilivi

Girona menjamu Eibar di Estadi Municipal de Montilivi dalam laga Segunda Division yang berdampak pada persaingan di kedua ujung klasemen. Tim asuhan Quique Alvarez berada di posisi keempat LaLiga2, sementara Eibar besutan Jokin Aranbarri hanya satu tingkat di bawahnya, yakni di posisi kelima.

Girona menghadapi laga ini setelah menang 1-2 atas Real Oviedo. Hasil itu menstabilkan performa mereka setelah menelan dua kekalahan beruntun di liga dari Almeria dan Real Sociedad B. Tiga kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi menunjukkan bahwa skuad ini mampu membangun momentum ketika hasil berpihak kepada mereka.

Performa Eibar menunjukkan cerita berbeda dari segi konsistensi. Laga terakhir mereka di Segunda Division berakhir imbang 1-1 melawan Cadiz, dan mereka hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir. Kemenangan atas Pamplona di Copa del Rey memberi sedikit kepercayaan diri, tetapi Aranbarri tahu bahwa poin di liga kini menjadi hal yang terpenting.

Kedua tim hanya terpaut satu posisi di klasemen, sehingga laga ini menjadi duel langsung antara dua tim yang sama-sama memiliki ambisi nyata untuk promosi. Pertandingan antara tim-tim yang posisinya sedekat ini di klasemen jarang berlangsung tanpa intensitas atau tekad.

Simak informasi selengkapnya tentang cara menyaksikan Girona vs Eibar berikut ini.

Kabar tim & skuad