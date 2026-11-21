Cara menonton Getafe vs Atletico Madrid dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 15.00 Coliseum

Atletico Madrid bertandang ke Coliseum di Getafe untuk laga LaLiga yang penting bagi kedua ujung klasemen. Tim asuhan Diego Simeone berada di posisi ketiga dan ingin bangkit setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir secara beruntun.

Getafe, di bawah asuhan Pepe Bordalas, berjuang untuk menjauh dari posisi ke-15. Performa mereka belakangan ini tidak konsisten, dengan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, tetapi mereka telah menunjukkan bahwa mereka mampu menyulitkan tim-tim papan atas di kandang.

Atletico datang dengan sejumlah persoalan yang harus diatasi. Ademola Lookman menepi setelah mengalami keseleo lutut tingkat berat saat membela Nigeria, diagnosis yang lebih serius daripada yang awalnya dilaporkan tim nasional. Klub asal Madrid itu mengonfirmasi tingkat keparahan cedera tersebut setelah melakukan pemeriksaan medis sendiri. Lookman telah memulai rehabilitasi, tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan untuk kepulangannya.

Kabar yang lebih positif bagi Simeone adalah Lee Kang-in datang dengan performa dan kepercayaan diri yang sangat baik. Gelandang serang asal Korea Selatan itu baru-baru ini mempertahankan penghargaan Pemain Internasional Terbaik AFC di Bangkok, sekaligus menjadi pemain pertama yang memenanginya dalam dua penyelenggaraan berturut-turut. Ia diperkirakan menjadi starter dan akan memegang peran penting dalam serangan Atletico.

Getafe tidak dapat memainkan Nemanja Gudelj karena skorsing, sementara Christantus Uche dan Juanmi masih absen akibat cedera. Bordalas membutuhkan disiplin pertahanan dari timnya saat menghadapi serangan Atletico yang, meski sejumlah pemainnya absen, tetap memiliki kualitas.

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