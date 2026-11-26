Cara menonton Gent vs FK Crvena Zvezda dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Planet Group Arena

Gent menjamu Crvena Zvezda di Planet Group Arena, Gent, dalam laga Conference League. Kedua klub ingin memperbaiki posisi mereka di fase liga.

Klub Belgia itu berada di peringkat ke-18 dan membutuhkan hasil positif agar terhindar dari masalah. Tim asuhan Rik De Mil kalah 1-0 dari SK Beveren di liga pada 22 November, setelah sebelumnya mengalahkan Kortrijk 1-0 pada awal bulan.

Gent belakangan kesulitan mencetak gol di kompetisi Eropa. Pada laga Eropa terakhirnya, mereka ditahan KuPS dengan skor 0-0.

Crvena Zvezda berada di peringkat ke-15 dalam klasemen yang sama dan datang dengan performa domestik yang jauh lebih baik. Tim asuhan Albert Riera mengalahkan FK Radnik Surdulica 2-0 di Super Liga pada 21 November dan memenangi lima pertandingan terakhir mereka.

Klub Serbia itu juga mengalahkan Inter Club d'Escaldes 2-1 di kompetisi ini pada 5 November. Rangkaian hasil tersebut memberi mereka keunggulan momentum yang jelas menjelang lawatan ke Belgia.

Kedua klub pernah bertemu di kompetisi Eropa, dengan Crvena Zvezda memenangi kedua pertandingan Liga Europa pada 2020.