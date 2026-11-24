Cara menonton Gamba Osaka vs Port FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 25 Nov 2026 - 05.00

Gamba Osaka menjamu Port FC di Liga Champions Asia Elite. Kedua klub berupaya memperbaiki posisi mereka di klasemen Wilayah Timur.

Tim asal Jepang yang dilatih Tomokazu Myojin itu kesulitan meraih kemenangan belakangan ini. Gamba bermain imbang tiga kali dalam lima pertandingan terakhir dan kalah dalam dua laga lainnya.

Pada laga terakhir, mereka kalah 1-0 dari Fagiano Okayama di liga. Sebelumnya, mereka takluk 3-2 dari Cerezo Osaka, sehingga situasi di sekitar klub masih jauh dari tenang.

Port datang di bawah arahan Sarawut Treephan dengan hasil yang lebih beragam. Mereka mengalahkan Beijing Guoan 7-4 dalam laga kontinental yang luar biasa, tetapi kalah 3-0 dari Johor Darul Ta'zim sepekan sebelumnya.

Kontras tersebut menggambarkan perjalanan Port di Asia sejauh musim ini. Mereka mampu mencetak banyak gol, tetapi lini belakang mereka jarang tampil meyakinkan.

Gamba berada di peringkat keenam klasemen Wilayah Timur, sementara Port menempati posisi ke-13. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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