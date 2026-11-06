Cara menonton Fulham vs Newcastle United dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 10.00 Craven Cottage

Fulham menjamu Newcastle United di Craven Cottage dalam laga Liga Primer Inggris yang datang pada saat sulit bagi Newcastle. Mereka bertandang ke London untuk mencari hasil yang lebih baik setelah menjalani pekan penuh gejolak di Tyneside.

Fulham asuhan Alvaro Arbeloa tampil solid di kandang musim ini dan menghadapi laga dalam kondisi cukup baik. Mereka berada di peringkat ke-15 klasemen, tetapi dua kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris dalam beberapa pekan terakhir memberi mereka kepercayaan diri menjelang pertandingan ini.

Newcastle, yang saat ini menempati peringkat ke-13, kalah dalam empat dari lima laga terakhir dan dua kali dikalahkan Everton dalam kurun waktu sepekan. Suasana di St James' Park memburuk, dengan para pemain disambut sorakan tidak puas saat pertandingan berakhir menyusul kekalahan kandang dari Everton.

Manajer Matthias Jaissle berada di bawah tekanan yang kian besar, tetapi telah menyatakan secara terbuka bahwa ia masih mendapat dukungan penuh dari jajaran direksi klub. Ia menghadapi laga berat di Craven Cottage tanpa beberapa pemain kunci, dengan Joelinton absen karena cedera dan Jacob Ramsey menjalani skorsing.

Fulham menyadari bahwa Newcastle masih mampu tampil baik di laga tandang, setelah menang 2-0 di markas Crystal Palace dalam laga tandang terakhir mereka. Newcastle perlu kembali menunjukkan performa seperti itu jika ingin menghentikan kemerosotan yang meresahkan suporter maupun staf.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini belum tersedia. Periksa kembali mendekati waktu sepak mula untuk mendapatkan kepastian saluran TV dan detail siaran langsung.

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