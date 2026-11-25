Cara menonton FK Kauno Zalgiris vs Riga FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Dariaus Ir Gireno Stadium

FK Kauno Zalgiris menjamu Riga FC di Stadion Dariaus ir Gireno dalam laga Conference League. Para pendukung pun mulai mencari informasi tempat menonton, saluran TV, dan pilihan streaming langsung.

Tim asal Lituania itu datang dengan performa buruk. Tim asuhan Zeljko Sopic hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir dan kalah 3-0 dari Lugano di Conference League pada 5 November.

Kekalahan mereka datang beruntun. Zalgiris takluk 4-1 dari FK TransINVEST di A Lyga pada 8 November dan juga kalah 4-1 dari Brann di kompetisi Eropa pada 22 Oktober.

Riga FC, yang dilatih Adrian Gula, tampil lebih stabil di fase liga. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Jablonec dan 1-1 melawan Pafos FC di kompetisi Eropa, serta menang 5-2 di markas Grobina dalam laga Virsliga.

Tim asal Latvia itu memang kalah 2-0 dari Auda di Piala pada 20 November, dalam pertandingan terakhir mereka. Hasil tersebut mengakhiri rentetan empat laga tanpa kekalahan.

Di klasemen Conference League, Riga berada di posisi ke-19 dan Zalgiris di posisi ke-36. Selisih itu menambah arti penting pertemuan dua tim yang masih memburu hasil.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari waktu kick-off hingga kabar tim dan performa terkini.

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