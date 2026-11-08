Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoJuventus
Tonton di sini! Vidio
Didukung oleh

Saksikan Fiorentina kontra Juventus secara langsung hari ini: siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Fiorentina vs Juventus
Fiorentina
Juventus
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Juventus, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar tim

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel pintar, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.
  • Masuk dan temukan siaran langsungnya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!
crest
Serie A - Pekan 11
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina versus Juventus disiarkan langsung secara eksklusif melalui streaming di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, diperlukan langganan aktif di platform tersebut.

Stadion Artemio Franchi di Firenze menjadi tempat berlangsungnya laga penutup pekan ke-11 Serie A. Fiorentina dan Juventus berhadapan dalam salah satu rivalitas paling sengit di sepakbola Italia.

Fiorentina asuhan Paolo Vanoli meraih empat poin dari dua laga liga terakhir, termasuk kemenangan meyakinkan 4-2 atas Sassuolo. Tim asal Toscana itu belum menang di kandang musim ini, catatan yang membebani dan membuat laga ini semakin krusial bagi Vanoli.

Sementara itu, Juventus datang ke Firenze dengan momentum positif. Dua kemenangan beruntun, 2-0 atas Napoli di Serie A dan 2-1 atas AZ Alkmaar di Liga Europa, kembali membawa ketenangan setelah tim melewati pekan-pekan sulit menyusul kekalahan di Genoa.

Randal Kolo Muani menjadi salah satu pemain yang menonjol dalam laga di Belanda itu, menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang telah dinantikan suporter Juventus. Luciano Spalletti kini mencari jawaban nyata di tempat yang secara historis sulit ditaklukkan, untuk mengetahui apakah timnya benar-benar telah bangkit.

Dari sisi cedera, Juventus masih harus menghadapi banyaknya pemain yang menepi. Cambiaso absen karena kelelahan otot, selain Yildiz, Thuram, dan Locatelli yang sudah lama menepi. Namun, McKennie kembali tersedia bagi Spalletti dan diperkirakan akan menjadi starter.

Ada poin-poin penting yang diperebutkan sebelum jeda internasional. Kekalahan akan mempersulit perjalanan Juventus, sementara Fiorentina ingin akhirnya meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Fiorentina vs Juventus

4-3-3
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formasi
Juventus crest
Juventus
JUV
4-4-2
D. de GeaD. de GeaR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryV. ValdepenasV. ValdepenasN. FagioliN. FagioliC. NdourC. NdourM. BrescianiniM. BrescianiniA. NjieA. Njieteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiP. KaluluP. KaluluJ. CabalJ. CabalG. BremerG. BremerT. KoopmeinersT. KoopmeinersK. AlajbegovicK. AlajbegovicW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizN. WoltemadeN. WoltemadeR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Fiorentina

Susunan Pemain Utama

Juventus

Manajer

  • P. Vanoli
  • L. Spalletti

Fiorentina tidak dapat memainkan Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta, dan Riccardo Sottil. Vanoli diperkirakan akan menurunkan susunan pemain berikut: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Juventus datang dengan daftar cedera yang panjang: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara, dan Cambiaso absen. Nama terakhir menepi akibat kelelahan otot yang dialaminya di Belanda. McKennie kembali tersedia bagi Spalletti, yang diperkirakan akan menurunkan: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Performa terkini

FIO

FIO - Performa

GEN
K2-1
COM
K1-3
INT
K2-1
ATA
S2-2
SAS
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
JUV

JUV - Performa

REN
S2-2
LEC
M0-2
GEN
K2-0
NAP
M2-0
AZ
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Fiorentina menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Sassuolo, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Atalanta. Dalam periode tersebut, Fiorentina mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali. Mereka sempat menelan tiga kekalahan beruntun sebelum meraih hasil positif dalam dua laga terakhir.

Juventus mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di Serie A dan Liga Europa. Setelah kalah 0-2 dari Genoa, Juventus meraih tiga hasil positif beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas Napoli dan 2-1 atas AZ Alkmaar. Secara keseluruhan, Juventus mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam rangkaian laga tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

FiorentinaSeriJuventus
2
2
1
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FT
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 17 Mei 2026, ketika Juventus menjamu Fiorentina di Allianz Stadium. Laga itu berakhir 0-2 untuk kemenangan Fiorentina. Dalam lima pertemuan terakhir, Fiorentina meraih dua kemenangan, Juventus satu kemenangan, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Total gol dalam lima pertandingan tersebut adalah sembilan untuk Fiorentina dan enam untuk Juventus.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
111010258+1731
M
M
M
M
M
2
RomaRomaROM
118303110+2127
M
M
M
S
M
3
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
M
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
M
M
M
M
K
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
M
K
K
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
114251714+314
K
K
M
S
K
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
S
K
K
M
M
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
S
K
K
K
M
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
K
M
S
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
K
K
K
K
K
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Fiorentina saat ini menempati peringkat ke-15 klasemen, sementara Juventus berada di posisi ketujuh.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google