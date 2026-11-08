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Serie A - Pekan 11 8 Nov 2026 - 14.45 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina versus Juventus disiarkan langsung secara eksklusif melalui streaming di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, diperlukan langganan aktif di platform tersebut.

Stadion Artemio Franchi di Firenze menjadi tempat berlangsungnya laga penutup pekan ke-11 Serie A. Fiorentina dan Juventus berhadapan dalam salah satu rivalitas paling sengit di sepakbola Italia.

Fiorentina asuhan Paolo Vanoli meraih empat poin dari dua laga liga terakhir, termasuk kemenangan meyakinkan 4-2 atas Sassuolo. Tim asal Toscana itu belum menang di kandang musim ini, catatan yang membebani dan membuat laga ini semakin krusial bagi Vanoli.

Sementara itu, Juventus datang ke Firenze dengan momentum positif. Dua kemenangan beruntun, 2-0 atas Napoli di Serie A dan 2-1 atas AZ Alkmaar di Liga Europa, kembali membawa ketenangan setelah tim melewati pekan-pekan sulit menyusul kekalahan di Genoa.

Randal Kolo Muani menjadi salah satu pemain yang menonjol dalam laga di Belanda itu, menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang telah dinantikan suporter Juventus. Luciano Spalletti kini mencari jawaban nyata di tempat yang secara historis sulit ditaklukkan, untuk mengetahui apakah timnya benar-benar telah bangkit.

Dari sisi cedera, Juventus masih harus menghadapi banyaknya pemain yang menepi. Cambiaso absen karena kelelahan otot, selain Yildiz, Thuram, dan Locatelli yang sudah lama menepi. Namun, McKennie kembali tersedia bagi Spalletti dan diperkirakan akan menjadi starter.

Ada poin-poin penting yang diperebutkan sebelum jeda internasional. Kekalahan akan mempersulit perjalanan Juventus, sementara Fiorentina ingin akhirnya meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Fiorentina tidak dapat memainkan Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta, dan Riccardo Sottil. Vanoli diperkirakan akan menurunkan susunan pemain berikut: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Juventus datang dengan daftar cedera yang panjang: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara, dan Cambiaso absen. Nama terakhir menepi akibat kelelahan otot yang dialaminya di Belanda. McKennie kembali tersedia bagi Spalletti, yang diperkirakan akan menurunkan: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Performa terkini

Fiorentina menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Sassuolo, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Atalanta. Dalam periode tersebut, Fiorentina mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali. Mereka sempat menelan tiga kekalahan beruntun sebelum meraih hasil positif dalam dua laga terakhir.

Juventus mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di Serie A dan Liga Europa. Setelah kalah 0-2 dari Genoa, Juventus meraih tiga hasil positif beruntun, termasuk kemenangan 2-0 atas Napoli dan 2-1 atas AZ Alkmaar. Secara keseluruhan, Juventus mencetak tujuh gol dan kebobolan empat kali dalam rangkaian laga tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 17 Mei 2026, ketika Juventus menjamu Fiorentina di Allianz Stadium. Laga itu berakhir 0-2 untuk kemenangan Fiorentina. Dalam lima pertemuan terakhir, Fiorentina meraih dua kemenangan, Juventus satu kemenangan, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Total gol dalam lima pertandingan tersebut adalah sembilan untuk Fiorentina dan enam untuk Juventus.

Klasemen

Di Serie A, Fiorentina saat ini menempati peringkat ke-15 klasemen, sementara Juventus berada di posisi ketujuh.