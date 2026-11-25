Cara menyaksikan Ferencvaros vs NK Celje dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Groupama Arena

Ferencvaros menjamu NK Celje di Groupama Arena, Budapest, dalam pertandingan fase liga Liga Europa.

Tuan rumah berada di empat besar klasemen berkat rangkaian hasil bagus di Eropa. Tim asuhan Balazs Borbely mengalahkan AC Milan 2-0 di kompetisi ini pada awal bulan.

Di kompetisi domestik, hasil mereka tidak semulus itu. Ferencvaros kalah 3-1 di kandang Gyori ETO dalam laga NB I pada 21 November, mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun.

Celje datang ke Hungaria dengan posisi yang jauh berbeda di klasemen, yakni peringkat ke-25, tetapi dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Zoran Zeljkovic menang 3-2 di kandang Sturm Graz dalam laga Eropa sebelumnya.

Tim asal Slovenia itu memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Rangkaian tersebut mencakup kemenangan 2-0 atas Brinje Grosuplje di Prva Liga pada 22 November.

Berikut informasi yang perlu Anda ketahui tentang saluran TV, live streaming, dan waktu kick-off pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Ferencvaros vs NK Celje saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan live streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad