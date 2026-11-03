Cara menonton FC Seoul vs Viettel dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 4 Nov 2026 - 05.00

FC Seoul menjamu Viettel di Grup E Liga Champions Dua AFC. Kedua tim berupaya memperkuat posisi mereka di klasemen fase grup.

Seoul menghadapi pertandingan ini setelah meraih kemenangan telak 5-0 di kandang Viettel beberapa hari lalu. Hasil itu memberi mereka kepercayaan diri besar menjelang pertemuan kembali di kandang sendiri.

Viettel tengah menjalani periode sulit di kompetisi domestik maupun kontinental. Empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi menunjukkan tim ini kesulitan tampil konsisten dan meraih hasil.

Performa Seoul di kompetisi kontinental lebih beragam. Kekalahan 3-0 dari Melbourne Victory pada awal fase grup memperlihatkan kelemahan mereka, tetapi kemenangan meyakinkan atas Viettel menunjukkan bahwa mereka mampu tampil baik saat berada di bawah tekanan.

Masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat Grup E, kedua klub membutuhkan poin untuk menjaga peluang mereka di Liga Champions Dua AFC. Perbedaan performa terkini, ditambah hasil pertemuan pertama, membuat Seoul menyambut laga ini dengan percaya diri.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton FC Seoul vs Viettel, termasuk waktu sepak mula dan kabar terbaru kedua tim.

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