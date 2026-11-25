Cara menonton FC Nordsjaelland vs Panathinaikos dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Right To Dream Park

FC Nordsjaelland menjamu Panathinaikos di Right To Dream Park, Farum, dalam pertandingan fase liga Conference League.

Tim asal Denmark itu menempati peringkat ke-25 klasemen dan membutuhkan poin untuk menjauh dari papan bawah. Performa mereka di Eropa musim ini tidak konsisten, dengan kekalahan 2-0 dari Monaco pada 5 November menjadi hasil buruk terbaru mereka di kompetisi antarklub Eropa.

Performa di kompetisi domestik memberi tim asuhan Jens Foensskov Olsen alasan untuk percaya diri. Nordsjaelland mengalahkan FC Koebenhavn 5-0 di Superleague pada 22 November dan menang 6-1 di kandang Randers dua pekan sebelumnya.

Panathinaikos datang dengan posisi yang sangat berbeda. Tim asuhan Jacob Neestrup berada di peringkat kedua klasemen Conference League dan telah memenangi lima pertandingan terakhir mereka.

Klub asal Yunani itu mengalahkan CSKA Sofia 2-1 di kompetisi Eropa pada 5 November, lalu menang 2-0 atas OFI Crete di Super League pada 22 November.

Kedua klub pernah bertemu sekali sebelumnya, dalam pertandingan persahabatan pada Juli 2025. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

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