Cara menonton FC Dallas vs Portland Timbers dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 21 Nov 2026 - 16.00 Toyota Stadium

FC Dallas menjamu Portland Timbers di Toyota Stadium, Frisco, dalam laga Major League Soccer yang penting bagi kedua klub.

Tuan rumah menempati posisi kedua klasemen Wilayah Barat. Laga ini menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi mereka seiring gambaran persaingan menuju fase pascamusim mulai terlihat.

Tim asuhan Eric Quill datang dalam kondisi cukup baik. Kemenangan 3-1 atas Colorado Rapids pada laga terakhir mengembalikan kestabilan mereka setelah rangkaian hasil yang beragam, termasuk kekalahan 0-2 dari Columbus Crew dan dua hasil imbang dalam empat pertandingan sebelumnya.

Portland datang ke Frisco dengan performa yang lebih baik. Tim asuhan Marti Cifuentes meraih empat kemenangan beruntun, masing-masing atas Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City, dan Charlotte FC. Sepanjang periode itu, Timbers mencetak banyak gol dan hanya sedikit kebobolan.

Timbers berada di posisi ketujuh Wilayah Barat. Hasil positif di sini akan sangat membantu ambisi mereka lolos ke playoff saat menghadapi rival langsung yang berada di papan atas klasemen.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan laga MLS ini secara langsung.

Kabar tim dan skuad