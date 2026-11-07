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Major League Soccer
team-logoDallas
Toyota Stadium
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Saksikan FC Dallas vs Colorado Rapids secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan lewat streaming?

Dallas vs Colorado
Dallas
Colorado
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton laga FC Dallas vs Colorado Rapids secara langsung di Major League Soccer hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 34
Toyota Stadium

FC Dallas menjamu Colorado Rapids di Toyota Stadium, Frisco, dalam laga Major League Soccer Wilayah Barat yang penting bagi kedua tim saat musim reguler memasuki fase akhir.

Tim asuhan Eric Quill menempati peringkat kedua di Wilayah Barat dan menjadi salah satu tim paling konsisten di liga sepanjang sebulan terakhir. Rekor kandang mereka menjadi fondasi dalam upaya meraih posisi unggulan teratas di babak playoff. Mereka pun ingin mempertahankan keunggulan itu ketika persaingan di klasemen semakin ketat.

Colorado datang dengan menempati peringkat kesembilan di Wilayah Barat. Tim asuhan Matt Wells masih berada dalam persaingan menuju playoff, tetapi membutuhkan poin untuk bertahan di sana. Performa mereka belakangan ini naik turun, dan rentetan hasil yang mencakup kekalahan 2-4 dari Chicago Fire FC pada laga terakhir tentu menimbulkan kekhawatiran menjelang lawatan yang sulit ini.

Rapids telah menunjukkan kemampuan meraih hasil saat bertandang, termasuk kemenangan 1-0 di markas Vancouver Whitecaps pada awal Oktober, tetapi mereka belum menemukan konsistensi. Wells membutuhkan penampilan yang lebih disiplin jika Colorado ingin membawa pulang poin dari Toyota Stadium.

Sementara itu, Dallas bermain imbang 1-1 dengan Sporting Kansas City dalam laga kandang terakhir mereka dan ingin kembali menang di hadapan pendukung sendiri. Tiga poin dalam laga ini akan semakin mengukuhkan posisi mereka di papan atas klasemen Wilayah Barat.

Dengan persaingan menuju playoff memasuki fase penentuan, kedua pelatih akan memandang laga ini sebagai pertandingan yang tak boleh gagal mereka maksimalkan. Simak informasi selengkapnya tentang cara menonton pertandingan ini secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Dallas vs Colorado

Manajer

  • E. Quill

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