Cara menonton FC Cincinnati vs Nashville SC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 TQL Stadium

FC Cincinnati menjamu Nashville SC di TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, dalam laga Major League Soccer yang penting bagi posisi kedua tim di klasemen Wilayah Timur.

Tim asuhan Pat Noonan menempati peringkat ketujuh di Wilayah Timur dan ingin melanjutkan performa yang menghasilkan tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 1-0 atas Philadelphia Union pada laga terkini mereka.

Nashville datang sebagai tim terbaik di wilayah tersebut. Tim asuhan BJ Callaghan memuncaki Wilayah Timur dan telah memastikan gelar Supporters' Shield, bukti konsistensi yang mereka tunjukkan sepanjang musim.

Tim tamu datang setelah menang 3-2 atas Red Bull New York pada laga terkini mereka dan hanya sekali kalah dalam lima pertandingan MLS terakhir. Performa Nashville saat bertandang menjadi salah satu kekuatan mereka musim ini, dan mereka akan menghadapi laga ini dengan kepercayaan diri tinggi.

Bermain di kandang sendiri, TQL Stadium, Cincinnati akan memandang laga ini sebagai kesempatan untuk menguji kemampuan melawan tim terbaik di wilayah tersebut. Dua kemenangan beruntun atas DC United sebelumnya memberi tim ini momentum, sementara hasil 1-0 melawan Philadelphia menunjukkan mereka mampu meraih kemenangan lewat perjuangan keras saat dibutuhkan.

Rekor pertemuan berpihak kepada Nashville, yang mengalahkan Cincinnati 4-0 dalam pertemuan terakhir mereka pada Agustus 2026. Cincinnati tentu ingin menampilkan permainan yang jauh berbeda di hadapan pendukung sendiri.

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