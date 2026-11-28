Cara menonton Everton vs Liverpool dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 07.00 Hill Dickinson Stadium

Everton menjamu Liverpool di Hill Dickinson Stadium pada Minggu dalam derbi Merseyside pertama musim ini di Liga Primer.

Liverpool datang dengan performa impresif. Mereka mengalahkan Manchester United 4-0 akhir pekan lalu, lalu menang 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions pada Rabu.

Alexander Isak menjadi motor serangan. Pemain internasional Swedia itu mencetak dua gol di Belgia sehingga koleksi golnya musim ini mencapai 10, sementara Florian Wirtz juga mencetak gol.

Everton berada dalam suasana yang sangat berbeda. Tim asuhan David Moyes kalah 4-0 di kandang Brentford pada Senin, hasil yang menghentikan rentetan kemenangan menjanjikan mereka di liga.

Kekalahan itu membuat Everton berada di peringkat kesembilan klasemen, sementara Liverpool menempati posisi keempat. Dukungan penonton derbi dan tekad untuk membuktikan diri diperkirakan akan menciptakan atmosfer panas.

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Kabar tim dan skuad