Cara menonton Everton vs Coventry City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 6 Nov 2026 - 15.00 Hill Dickinson Stadium

Everton menjamu Coventry City di Hill Dickinson Stadium dalam laga Liga Primer Inggris yang berlangsung pada momen penting bagi kedua klub musim ini.

Tim asuhan David Moyes memasuki pertandingan ini setelah meraih kemenangan 1-0 yang diperjuangkan dengan susah payah di markas Newcastle United pada Senin malam. Gol Thierno Barry pada babak kedua memastikan Everton meraih tiga poin. Kemenangan itu melanjutkan tren positif Everton, yang telah memenangi dua pertandingan berturut-turut di semua kompetisi.

Kiernan Dewsbury-Hall menjadi pemain paling menonjol dalam beberapa pekan terakhir. Dalam kemenangan atas Newcastle saja, ia mencatatkan tiga umpan kunci dan menempuh jarak 11,9 km. Performa pemain berusia 28 tahun itu menarik perhatian luas, dengan semakin banyak pihak menyerukan agar ia dipanggil ke tim senior Inggris menjelang jeda internasional mendatang.

Coventry datang bersama Frank Lampard dengan tekad untuk membuktikan diri setelah meraih hasil yang beragam. Coventry City berada di posisi ke-16 klasemen Liga Primer Inggris dan akan berupaya meneruskan hasil positif dari kemenangan impresif 3-1 di markas Sunderland pada pertandingan liga terakhir mereka.

Jack Grealish masih absen dari skuad Everton. Gelandang Manchester City yang dipinjam Everton itu tidak tampil dalam dua pertandingan berturut-turut menyusul laporan pelanggaran disiplin klub. Manajer Moyes juga belum banyak memberi petunjuk soal kapan pemain berusia 31 tahun itu bisa kembali menjadi pilihan.

Moyes hanya berbicara singkat mengenai situasi Grealish, dengan menyatakan bahwa klub akan mengambil keputusan soal ketersediaannya saat waktunya tiba. Ketidakpastian itu membayangi persiapan Everton, meski hasil-hasil terbaru menunjukkan skuad tersebut mampu bermain tanpa dirinya.