Cara menonton Everton vs Coventry City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 6 Nov 2026 - 15.00 Hill Dickinson Stadium

Everton menjamu Coventry City di Hill Dickinson Stadium dalam laga Liga Primer Inggris yang datang pada momen penting bagi kedua klub musim ini.

Tim asuhan David Moyes memasuki pertandingan ini setelah meraih kemenangan 1-0 melalui perjuangan keras di markas Newcastle United pada Senin malam. Gol Thierno Barry pada babak kedua memastikan Everton meraih tiga poin. Kemenangan itu melanjutkan tren positif Everton, yang kini memenangi dua pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Kiernan Dewsbury-Hall menjadi pemain paling menonjol dalam beberapa pekan terakhir. Dalam kemenangan atas Newcastle saja, ia mencatatkan tiga umpan kunci dan menempuh jarak 11,9 km. Performa pemain berusia 28 tahun itu menarik perhatian luas, seiring meningkatnya desakan agar ia dipanggil ke tim senior Inggris menjelang periode pertandingan internasional mendatang.

Coventry datang bersama Frank Lampard dengan tekad untuk membuktikan diri setelah mencatat hasil yang beragam. Coventry City berada di posisi ke-16 klasemen Liga Primer Inggris dan ingin melanjutkan momentum dari kemenangan impresif 3-1 di markas Sunderland dalam pertandingan liga terakhirnya.

Jack Grealish masih absen dari skuad Everton. Gelandang pinjaman dari Manchester City itu tidak tampil dalam dua pertandingan berturut-turut menyusul laporan bahwa ia melanggar disiplin klub. Manajer Moyes juga belum banyak memberi petunjuk kapan pemain berusia 31 tahun itu mungkin kembali masuk dalam pertimbangan untuk dimainkan.

Moyes hanya berbicara singkat mengenai situasi Grealish. Ia menyatakan bahwa klub akan mengambil keputusan soal ketersediaan Grealish ketika waktunya tiba. Ketidakpastian itu masih menyertai persiapan Everton, meski hasil-hasil terkini menunjukkan skuad mampu bermain tanpa dirinya.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Everton vs Coventry City, termasuk saluran TV, pilihan siaran langsung, waktu kick-off, dan kabar terbaru kedua tim.

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