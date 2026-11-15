Cara menonton Estonia vs Bulgaria dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League C - Pekan 6 16 Nov 2026 - 12.00 A Le Coq Arena

Estonia menjamu Bulgaria di A Le Coq Arena, Tallinn, dalam laga Grup 4 UEFA Nations League C. Kedua tim datang dengan tren performa yang bertolak belakang.

Estonia asuhan Jurgen Henn menjadi salah satu tim yang lebih konsisten di grup ini. Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di UEFA Nations League, termasuk kemenangan atas Luksemburg dan kemenangan tandang baru-baru ini yang membuat mereka tetap kokoh di posisi kedua.

Bulgaria datang dengan performa buruk. Tim asuhan Atanas Ribarski menelan kekalahan telak 5-0 dari Islandia dalam laga terakhir mereka, hasil yang membuat kiprah mereka di UEFA Nations League berada dalam masalah serius. Mereka menempati posisi ketiga di grup dan sangat membutuhkan poin.

Kedua tim bermain imbang 0-0 saat bertemu sebelumnya dalam kompetisi ini, tetapi Estonia akan merasa lebih diunggulkan di kandang, mengingat kekalahan telak Bulgaria dari Islandia baru-baru ini.

Masalah Bulgaria dalam mencetak gol dan bertahan membuat lawatan ini sulit bagi mereka. Estonia akan berupaya memanfaatkan keunggulan tersebut di kandang sendiri.

Untuk mengetahui semua hal tentang cara menonton pertandingan ini, termasuk saluran TV dan informasi siaran langsung, simak selengkapnya.

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