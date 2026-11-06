Cara menonton Espanyol vs Deportivo de A Coruna dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan tayangan. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 10.15 RCDE Stadium

Espanyol menjamu Deportivo de A Coruna di RCDE Stadium, Barcelona, dalam laga LaLiga yang sangat penting bagi tuan rumah.

Eder Sarabia menangani skuad Espanyol yang menempati peringkat ke-14 klasemen. Posisi itu mencerminkan rentetan hasil buruk dan kondisi klub yang masih beradaptasi setelah pergantian pelatih. Sarabia menggantikan Manolo Gonzalez setelah periode penuh gejolak, termasuk tersingkir dari Copa del Rey oleh Sestao yang bermain di divisi keempat. Ia membutuhkan respons segera dari para pemainnya.

Tim tamu datang dalam kondisi yang jauh lebih baik. Deportivo de A Coruna menempati peringkat kedelapan LaLiga di bawah asuhan Antonio Hidalgo. Hasil terbaru mereka, kemenangan 2-1 atas Osasuna, memberi mereka kepercayaan diri menjelang lawatan ke Barcelona ini.

Catatan terbaru Espanyol tidak menggembirakan. Tiga kekalahan dalam lima laga terakhir LaLiga, termasuk dari Racing Santander dan Atletico Madrid, membuat Sarabia hanya memiliki sedikit ruang untuk melakukan kesalahan saat mulai menjalani peran barunya.

Deportivo telah menunjukkan kemampuan meraih hasil saat bertandang. Hasil imbang melawan Levante dan kemenangan atas Auriense di Copa del Rey pada awal Oktober menunjukkan ketangguhan mereka, meski di antara kedua laga itu mereka kalah dari Atletico Madrid.

Espanyol membutuhkan poin untuk menstabilkan musim mereka, sementara Deportivo ingin naik lebih jauh di klasemen. Laga ini pun penting bagi kedua tim.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton Espanyol vs Deportivo de A Coruna secara langsung.

Informasi siaran Espanyol vs Deportivo de A Coruna tercantum di bawah ini. Jika Anda sedang bepergian atau mengakses konten dari luar wilayah tempat Anda biasa mengaksesnya, VPN seperti ExpressVPN dapat membantu Anda terhubung dengan aman dan mengakses tayangan pilihan Anda.

Kabar tim & skuad