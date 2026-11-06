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LaLiga
team-logoEspanyol
RCDE Stadium
team-logoDeportivo de A Coruna
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Saksikan Espanyol vs Deportivo de A Coruna secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan lewat streaming langsung?

Panduan lengkap cara menonton Espanyol vs Deportivo de A Coruna secara langsung dalam laga LaLiga hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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LaLiga - Pekan 12
RCDE Stadium

Espanyol menjamu Deportivo de A Coruna di RCDE Stadium, Barcelona, dalam laga LaLiga yang sangat penting bagi tuan rumah.

Eder Sarabia menangani skuad Espanyol yang menempati peringkat ke-14 klasemen. Posisi itu mencerminkan rentetan hasil buruk dan kondisi klub yang masih beradaptasi setelah pergantian pelatih. Sarabia menggantikan Manolo Gonzalez setelah periode penuh gejolak, termasuk tersingkir dari Copa del Rey oleh Sestao yang bermain di divisi keempat. Ia membutuhkan respons segera dari para pemainnya.

Tim tamu datang dalam kondisi yang jauh lebih baik. Deportivo de A Coruna menempati peringkat kedelapan LaLiga di bawah asuhan Antonio Hidalgo. Hasil terbaru mereka, kemenangan 2-1 atas Osasuna, memberi mereka kepercayaan diri menjelang lawatan ke Barcelona ini.

Catatan terbaru Espanyol tidak menggembirakan. Tiga kekalahan dalam lima laga terakhir LaLiga, termasuk dari Racing Santander dan Atletico Madrid, membuat Sarabia hanya memiliki sedikit ruang untuk melakukan kesalahan saat mulai menjalani peran barunya.

Deportivo telah menunjukkan kemampuan meraih hasil saat bertandang. Hasil imbang melawan Levante dan kemenangan atas Auriense di Copa del Rey pada awal Oktober menunjukkan ketangguhan mereka, meski di antara kedua laga itu mereka kalah dari Atletico Madrid.

Espanyol membutuhkan poin untuk menstabilkan musim mereka, sementara Deportivo ingin naik lebih jauh di klasemen. Laga ini pun penting bagi kedua tim.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton Espanyol vs Deportivo de A Coruna secara langsung.

Informasi siaran Espanyol vs Deportivo de A Coruna tercantum di bawah ini. Jika Anda sedang bepergian atau mengakses konten dari luar wilayah tempat Anda biasa mengaksesnya, VPN seperti ExpressVPN dapat membantu Anda terhubung dengan aman dan mengakses tayangan pilihan Anda.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Espanyol vs Deportivo de A Coruna

4-2-3-1
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Espanyol
ESP
Formasi
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-4-2
A. FortunoA. FortunoL. CabreraL. CabreraV. DrkusicV. DrkusicO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanR. BauzaR. BauzaE. ExpositoE. ExpositoJ. HernandezJ. HernandezB. ZaragozaB. Zaragozateam-logoA. SantiagoR. FernandezR. FernandezL. RomanL. RomanA. AltimiraA. AltimiraG. QuagliataG. QuagliataM. LoureiroM. LoureiroJ. GimenezJ. GimenezY. HernandezY. HernandezL. CruzL. CruzL. AmatucciL. AmatucciM. SorianoM. SorianoP. AubameyangP. AubameyangB. NsongoB. Nsongo
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-2-3-1
Espanyol

Susunan Pemain Utama

Deportivo de A Coruna

Manajer

  • E. Sarabia
  • A. Hidalgo

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