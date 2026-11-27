Cara menonton Elche vs Atletico Madrid dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 12.30 Estadio Martinez Valero

Atletico Madrid bertandang ke Estadio Martinez Valero pada Sabtu untuk menghadapi Elche di LaLiga. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 18.30.

Tim asuhan Diego Simeone datang dengan kepercayaan diri setelah menang 2-0 atas Viking di Liga Champions pada tengah pekan. Julian Alvarez dan Alexander Sorloth mencetak gol dalam kemenangan yang membantu menstabilkan tim setelah kalah dari Bayern Munich dan Barcelona pada awal bulan ini.

Atletico meraih hasil lebih baik di liga. Mereka menang 3-0 di kandang Getafe akhir pekan lalu, kemenangan ke-345 Simeone di LaLiga, dan kini menempati peringkat ketiga klasemen.

Elche berada dalam situasi yang sangat berbeda. Tim asuhan Martin Anselmi menempati peringkat ke-19 dan memasuki laga ini setelah bermain imbang 1-1 melawan Levante, hasil yang mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun di liga.

Tuan rumah memiliki bukti terbaru bahwa mereka bisa menyulitkan Atletico. Mereka menang 3-2 dalam pertemuan ini pada April, dan para pendukung di Martinez Valero akan mengharapkan penampilan penuh semangat lainnya.

Atletico tidak akan diperkuat Cristian Romero dan Ademola Lookman, tetapi Alvarez telah kembali tajam dalam mencetak gol dan Koke kembali menjadi opsi.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang saluran TV, streaming langsung, dan waktu kick-off pertandingan Elche vs Atletico Madrid.

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