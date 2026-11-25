Cara menonton Egnatia vs Lincoln Red Imps FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Egnatia menjamu Lincoln Red Imps di Stadiumi Egnatia, Rrogozhine, dalam ajang Conference League.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dari paruh bawah klasemen fase liga. Egnatia berada di posisi ke-26, sedangkan juara Gibraltar itu menempati posisi ke-22.

Egnatia, yang dilatih Nevil Dede, datang setelah mengalami kemunduran. Mereka kalah 1-0 dari Skenderbeu di Kategoria Superiore pada 20 November, setelah sebelumnya takluk 2-0 dari Universitatea Craiova di kompetisi Eropa.

Tuan rumah tetap menunjukkan kemampuan menyerang mereka baru-baru ini. Mereka mengalahkan Vora 5-1 pada awal November dan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir.

Lincoln Red Imps, yang dipimpin Juanma Pavon, bertandang dengan performa domestik yang jauh lebih baik. Mereka memenangi kelima pertandingan terakhir, yang terkini dengan kemenangan 3-1 atas Bruno's Magpies di National League.

Tim tamu juga memiliki hasil di kompetisi Eropa yang bisa menjadi modal. Mereka mengalahkan Hajduk Split 1-0 di Conference League pada 5 November.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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