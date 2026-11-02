Cara menonton East Bengal FC vs Al-Seeb dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 3 Nov 2026 - 08.45

East Bengal FC menjamu Al-Seeb di Liga Champions Asia 2. Kedua tim ingin memperkuat posisi di Grup D dan menjaga peluang mereka di kompetisi kontinental ini.

Kedua klub bertemu beberapa pekan lalu pada pertemuan sebelumnya dan bermain imbang tanpa gol, hasil yang tidak sepenuhnya memuaskan kedua pihak. Hasil imbang lagi tidak akan banyak membantu ambisi mereka pada tahap kompetisi ini.

East Bengal datang dengan performa yang cukup baik di kompetisi domestik setelah meraih dua kemenangan beruntun di Super League menjelang laga ini. Kemenangan 5-1 atas Inter Kashi dan kemenangan telak 4-0 atas Churchill Brothers menunjukkan bahwa tim asal India itu mampu mencetak banyak gol saat kepercayaan diri mereka tinggi. Namun, kekalahan 3-2 dari Al Shorta di kompetisi kontinental awal bulan ini masih menjadi kekhawatiran.

Performa Al-Seeb di kompetisi kontinental lebih sulit. Klub asal Oman itu kalah dalam ketiga pertandingan Liga Champions Asia 2 lainnya selain hasil imbang melawan East Bengal. Mereka juga kebobolan empat gol tanpa mampu membalas saat menghadapi Al-Hussein SC dan Al Shorta. Performa domestik mereka sedikit lebih baik, dengan kemenangan 2-0 atas Sohar sebagai hasil terbaru.

Dengan East Bengal berada di posisi ketiga dan Al-Seeb di posisi keempat Grup D, pentingnya laga ini jelas. Jika ingin tetap menjadi pesaing serius untuk lolos, kedua tim tidak boleh kembali bermain imbang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton East Bengal FC vs Al-Seeb.

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