Cara menonton Derby County vs Bolton Wanderers dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Championship - Pekan 15 6 Nov 2026 - 15.00 Pride Park

Derby County menjamu Bolton Wanderers di Pride Park dalam laga Championship yang sangat penting bagi tuan rumah.

Derby asuhan John Eustace tengah mengalami periode buruk. Empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 4-0 dari Norwich City, membuat mereka terpuruk di peringkat ke-23 dan menghadapi ancaman degradasi yang kian serius.

Bolton datang dengan posisi yang lebih stabil, menempati peringkat ke-17 di bawah Steven Schumacher. Tim tamu telah menunjukkan bahwa mereka mampu meraih poin saat bermain tandang dan akan optimistis menghadapi Derby yang kurang percaya diri di kandang.

Bagi Eustace, Pride Park harus mulai menjadi tempat Derby meraih hasil positif. Derby banyak kebobolan dalam beberapa pekan terakhir dan kesulitan tampil konsisten dalam menyerang, sehingga mereka tidak boleh kalah dalam laga ini.

Tim asuhan Schumacher juga punya motivasi tersendiri. Kemenangan akan membawa Bolton semakin jauh dari paruh bawah klasemen dan menjadi landasan untuk mengejar posisi papan tengah yang lebih aman seiring berjalannya musim.

Ketika musim Derby terancam kian memburuk dan Bolton berusaha memantapkan posisi di divisi ini, pertandingan ini penting bagi kedua klub, meski dengan alasan yang sangat berbeda.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Derby County vs Bolton Wanderers.

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