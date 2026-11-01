Cara menonton Deportivo de A Coruna vs Osasuna dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 11 2 Nov 2026 - 15.00 Abanca-Riazor

Deportivo de A Coruña menjamu Osasuna di Abanca-Riazor, La Coruña, dalam pertandingan LaLiga yang penting bagi kedua tim di paruh bawah klasemen.

Tim asuhan Antonio Hidalgo menyongsong pertandingan ini dengan performa yang naik turun. Mereka meraih kemenangan atas Auriense di Copa del Rey sebelum kalah 1-0 dari Atletico Madrid di liga. Hasil imbang melawan Levante dan dua kekalahan beruntun membuat Deportivo berada di posisi ke-13. Mereka pun ingin menemukan konsistensi saat bermain di kandang.

Osasuna datang setelah kalah 2-0 dari Sevilla dalam pertandingan LaLiga terakhirnya, meski mereka juga meraih kemenangan meyakinkan atas Atletico Calatayud di Copa del Rey pada tengah pekan. Tim asuhan Jagoba Arrasate menempati posisi ke-15 di klasemen dan membutuhkan poin untuk memperlebar jarak dari zona degradasi.

Abanca-Riazor merupakan tempat yang sulit bagi tim tamu, dan Deportivo akan mengandalkan dukungan suporter tuan rumah dalam upaya meraih tiga poin. Tuan rumah telah menunjukkan kemampuan mencetak gol, tetapi catatan pertahanannya menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir.

Bagi Osasuna, Ante Budimir memimpin lini serang dan akan menjadi tumpuan ancaman mereka. Tim tamu memiliki kualitas untuk menyulitkan Deportivo, yang kebobolan dalam masing-masing dari tiga pertandingan kompetitif terakhirnya.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang hanya terpaut dua posisi di klasemen LaLiga. Simak informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini secara langsung.

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