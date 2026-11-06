Cara menonton DC United vs New York City FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 Audi Field

DC United menjamu New York City FC di Audi Field, Washington, DC, dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer. Kedua tim datang dengan motivasi yang berbeda.

DC United asuhan Rene Weiler datang dalam performa yang sangat buruk. Lima kekalahan beruntun di MLS, termasuk kekalahan kandang 3-0 dari Columbus Crew pada 31 Oktober, membuat DC United terpuruk di posisi ke-14 Wilayah Timur. Musim mereka praktis sudah berakhir.

NYCFC datang dengan menempati posisi ke-11 di Wilayah Timur dan masih memiliki sesuatu untuk diperjuangkan menjelang akhir musim reguler. Tim asuhan Pascal Jansen bermain imbang 1-1 dengan CF Montreal dalam laga terakhir mereka, hasil yang tidak banyak membantu upaya mereka lolos ke fase pascamusim.

Penampilan NYCFC tidak konsisten sepanjang Oktober, dengan kemenangan, hasil imbang, dan kekalahan silih berganti. Namun, mereka masih bersaing memperebutkan tempat di fase pascamusim meski jumlah pertandingan yang tersisa di Wilayah Timur semakin sedikit.

Bagi DC United, pertandingan ini wajib dimenangi untuk menjaga sisa harga diri mereka di tengah musim yang sulit. Bagi NYCFC, tiga poin di kandang lawan akan menjadi hasil penting dan menjaga peluang tipis mereka untuk lolos ke playoff.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton DC United vs New York City FC secara langsung.

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