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Major League Soccer
team-logoDC United
Audi Field
team-logoNew York City FC
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Saksikan DC United vs. New York City FC secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui streaming?

DC United vs New York City FC
DC United
New York City FC
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton laga DC United vs New York City FC di Major League Soccer secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 34
Audi Field

DC United menjamu New York City FC di Audi Field, Washington, DC, dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer. Kedua tim datang dengan motivasi yang berbeda.

DC United asuhan Rene Weiler datang dalam performa yang sangat buruk. Lima kekalahan beruntun di MLS, termasuk kekalahan kandang 3-0 dari Columbus Crew pada 31 Oktober, membuat DC United terpuruk di posisi ke-14 Wilayah Timur. Musim mereka praktis sudah berakhir.

NYCFC datang dengan menempati posisi ke-11 di Wilayah Timur dan masih memiliki sesuatu untuk diperjuangkan menjelang akhir musim reguler. Tim asuhan Pascal Jansen bermain imbang 1-1 dengan CF Montreal dalam laga terakhir mereka, hasil yang tidak banyak membantu upaya mereka lolos ke fase pascamusim.

Penampilan NYCFC tidak konsisten sepanjang Oktober, dengan kemenangan, hasil imbang, dan kekalahan silih berganti. Namun, mereka masih bersaing memperebutkan tempat di fase pascamusim meski jumlah pertandingan yang tersisa di Wilayah Timur semakin sedikit.

Bagi DC United, pertandingan ini wajib dimenangi untuk menjaga sisa harga diri mereka di tengah musim yang sulit. Bagi NYCFC, tiga poin di kandang lawan akan menjadi hasil penting dan menjaga peluang tipis mereka untuk lolos ke playoff.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton DC United vs New York City FC secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain DC United vs New York City FC

Manajer

  • R. Weiler

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