Cara menonton Crystal Palace vs Liverpool menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Selhurst Park

Crystal Palace menjamu Liverpool di Selhurst Park pada pekan ke-10 Liga Primer Inggris. Tim asuhan Andoni Iraola berupaya memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam laga tandang di liga musim ini.

Crystal Palace datang dengan performa buruk di kompetisi domestik setelah kalah dalam dua laga terakhir mereka di Liga Primer Inggris tanpa mencetak gol. Tim asuhan Pierre Sage tampil lebih kompetitif di kompetisi Eropa dengan meraih dua hasil imbang beruntun di Liga Europa, tetapi performa di liga tetap menjadi prioritas.

Liverpool memasuki akhir pekan ini setelah kalah 3-2 dari Fenerbahce di Liga Champions pada pertengahan pekan. Itu merupakan kekalahan kedua mereka secara beruntun di semua kompetisi setelah takluk 1-0 dari Arsenal di Liga Primer Inggris. Namun, Liverpool meraih 10 dari 15 poin liga mereka musim ini dalam laga tandang, menegaskan kualitas yang dibangun Iraola saat bermain jauh dari Anfield.

Alexander Isak menjadi tumpuan serangan Liverpool saat bertandang ke London selatan. Pemain internasional Swedia itu mencetak gol ketujuhnya musim ini saat menghadapi Fenerbahce dan mencetak gol dalam dua dari tiga penampilan terakhirnya di Liga Primer Inggris melawan Palace. Namun, Selhurst Park tetap menjadi stadion Liga Primer Inggris tempat ia paling sering bermain tanpa mencetak gol.

Bradley Barcola, yang didatangkan dari PSG seharga £123 juta, memberi dimensi lain bagi serangan Liverpool. Winger asal Prancis itu mengakui bahwa ia belum menunjukkan performa terbaiknya di Inggris. Ketiga golnya untuk klub tercipta dalam satu pertandingan di kompetisi Eropa. Iraola bereksperimen dengan menempatkan Barcola di posisi sentral sebagai alternatif bagi Isak dan Cody Gakpo, sehingga Liverpool memiliki fleksibilitas taktik tambahan.

Jeremie Frimpong absen untuk Liverpool setelah mengalami cedera otot saat menghadapi Brentford bulan lalu. Cedera itu juga membuatnya kehilangan tempat di skuad Belanda untuk jeda internasional November. Absennya Frimpong membuat pilihan Liverpool di posisi bek kanan terbatas menjelang laga ini.