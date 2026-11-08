Cara menonton Crystal Palace vs Liverpool dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Selhurst Park

Crystal Palace menjamu Liverpool di Selhurst Park pada pekan ke-10 Liga Primer, dengan tim asuhan Andoni Iraola berupaya memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam laga tandang di liga musim ini.

Crystal Palace datang dengan performa yang kurang baik di kompetisi domestik setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka di Liga Primer tanpa mencetak gol. Tim asuhan Pierre Sage tampil lebih kompetitif di kompetisi Eropa dengan meraih dua hasil imbang beruntun di Liga Europa, tetapi performa di liga tetap menjadi prioritas.

Liverpool memasuki akhir pekan setelah kalah 3-2 dari Fenerbahce di Liga Champions pada tengah pekan. Itu merupakan kekalahan kedua mereka secara beruntun di semua kompetisi setelah takluk 1-0 dari Arsenal di Liga Primer. Namun, Liverpool meraih 10 dari total 15 poin liga mereka dalam laga tandang musim ini, menunjukkan kualitas yang dibangun Iraola saat bermain jauh dari Anfield.

Alexander Isak menjadi andalan serangan Liverpool saat bertandang ke London selatan. Pemain internasional Swedia itu mencetak gol ketujuhnya musim ini saat menghadapi Fenerbahce dan mencetak gol dalam dua dari tiga penampilan terakhirnya di Liga Primer melawan Palace. Namun, Selhurst Park tetap menjadi stadion Liga Primer tempat ia paling sering bermain tanpa mencetak gol.

Bradley Barcola, yang didatangkan dari PSG seharga £123 juta, menambah dimensi lain dalam serangan Liverpool. Pemain sayap asal Prancis itu mengakui bahwa ia belum mencapai performa terbaiknya di Inggris. Ketiga golnya untuk klub tercipta dalam satu pertandingan di kompetisi Eropa. Iraola telah mencoba menempatkan Barcola dalam peran sentral sebagai alternatif bagi Isak dan Cody Gakpo, sehingga memberi Liverpool fleksibilitas taktis tambahan.

Jeremie Frimpong absen untuk Liverpool setelah mengalami cedera otot saat menghadapi Brentford bulan lalu. Cedera itu juga membuatnya kehilangan tempat di skuad Belanda untuk periode pertandingan internasional November. Tanpa dirinya, Liverpool kekurangan opsi di posisi bek kanan menjelang pertandingan ini.

Untuk mengetahui selengkapnya cara menonton Crystal Palace vs Liverpool secara langsung, simak informasi di bawah ini.

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