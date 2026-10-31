Cara menonton Colorado Rapids vs Chicago Fire FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 33 31 Okt 2026 - 21.30 Dick's Sporting Goods Park

Colorado Rapids menjamu Chicago Fire FC di Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, dalam pertandingan Major League Soccer Wilayah Barat yang memiliki arti berbeda bagi kedua tim.

Rapids asuhan Matt Wells menempati peringkat ketujuh Wilayah Barat. Posisi itu menjaga peluang mereka lolos ke babak play-off, tetapi menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan saat musim reguler memasuki fase akhir. Dari lima pertandingan terakhir, mereka hanya meraih satu kemenangan. Tiga hasil imbang menunjukkan bahwa skuad ini mampu mengamankan poin, tetapi kesulitan mengubah tekanan menjadi kemenangan.

Chicago Fire datang ke Colorado sebagai penghuni peringkat keempat Wilayah Timur dengan tempat di babak play-off sudah dipastikan. Tim asuhan Gregg Berhalter bermain imbang 2-2 melawan Orlando City dalam laga terakhir mereka, hasil yang memperpanjang rentetan performa naik turun setelah sebelumnya menang atas Atlanta United dan New York City FC.

Laga tandang terakhir Fire berakhir dengan kemenangan 3-2 di markas Atlanta United, hasil yang menunjukkan bahwa tim asuhan Berhalter mampu tampil baik di kandang lawan. Meski begitu, dua hasil imbang beruntun, termasuk saat menghadapi Orlando, serta perjalanan ke wilayah barat kini membuat momentum mereka melambat pada titik krusial musim ini.

Bagi Colorado, ini adalah pertandingan yang harus mereka menangi. Hasil imbang melawan San Jose Earthquakes pada laga terakhir menjaga peluang mereka, tetapi Wells tahu bahwa kehilangan poin di kandang saat menghadapi tim yang tidak lagi perlu membuktikan apa pun bisa berakibat mahal.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Colorado Rapids vs Chicago Fire FC secara langsung, termasuk saluran TV, informasi streaming langsung, dan waktu kick-off.

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