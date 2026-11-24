Cara menonton Club Brugge vs Liverpool dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Jaringan privat virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk dan temukan siaran. Buat akun atau masuk ke akun Anda di layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Jan Breydel Stadion

Liverpool bertandang ke Belgia untuk menghadapi Club Brugge di Jan Breydel Stadion, Bruges, dalam ajang Liga Champions.

Tim asuhan Andoni Iraola datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 4-0 atas Manchester United di Anfield pada Minggu. Dominik Szoboszlai dan Florian Wirtz mencetak gol pada awal pertandingan setelah Leny Yoro mendapat kartu merah, lalu Rio Ngumoha dan Victor Munoz menambah gol pada babak kedua.

Hasil itu menstabilkan laju Liverpool setelah mereka kalah dari Fenerbahce di kompetisi ini dan Arsenal di Liga Primer. Liverpool ingin membawa momentum tersebut ke laga Eropa.

Club Brugge, yang dilatih Ivan Leko, juga sedang dalam performa bagus. Mereka menghajar KV Mechelen 5-1 di liga Belgia pada Sabtu dan menang 2-1 di kandang PSV Eindhoven dalam laga Liga Champions sebelumnya.

Tuan rumah tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dan akan percaya diri di hadapan pendukung sendiri. Serangan Liverpool akan menguji pertahanan yang kebobolan tujuh gol dalam periode tersebut.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari kabar tim hingga cara mengikuti jalannya laga.

Kabar tim dan skuad