Cara menonton Club Atletico Platense vs Central Cordoba de Santiago dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Liga Profesional - Pekan 15 2 Nov 2026 - 17.00

Platense menjamu Central Cordoba de Santiago di Liga Profesional. Kedua tim berada di papan tengah hingga bawah dan membutuhkan hasil positif untuk mengubah suasana di klub masing-masing.

Platense asuhan Martin Palermo menyambut pertandingan ini dalam kondisi cukup baik. Dua kemenangan beruntun, yakni kemenangan tandang 1-2 atas Gimnasia Mendoza di liga dan kemenangan atas Atletico Tucuman di Copa Argentina, memberi skuad tersebut momentum menjelang laga kandang ini.

Central Cordoba datang dengan tekanan yang jauh lebih besar. Tim asuhan Sebastian Dominguez kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka di Liga Profesional dan kebobolan lima gol dari Velez Sarsfield pada laga teranyar. Hasil itu tentu tidak banyak membantu kepercayaan diri tim.

Platense ingin melanjutkan peningkatan performa mereka belakangan ini dan memantapkan posisi di papan tengah, sementara Central Cordoba perlu bangkit setelah pekan yang berat.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Liga Profesional ini.

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