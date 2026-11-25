Cara menonton China U17 vs Fiji U17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 26 Nov 2026 - 10.00

China U17 dan Fiji U17 bertemu di Grup H Piala Dunia U17 pada Kamis, 26 November, di Aspire Zone, Qatar.

China datang dengan satu poin. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Maroko pada 23 November, sehari setelah Fiji menelan kekalahan terbesarnya di turnamen ini. Hasil tersebut menempatkan China di urutan ketiga grup.

Hasil imbang itu diraih setelah China kalah 5-0 dari Spanyol pada 20 November. China telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak gol ke gawang lawan kuat, tetapi pertahanan mereka kerap mendapat tekanan.

Situasi Fiji jauh lebih buruk. Mereka kalah 15-0 dari Spanyol pada 23 November, hanya tiga hari setelah takluk 6-0 dari Maroko, dan belum mencetak gol di Qatar.

Wakil Oseania itu telah kebobolan 21 gol dalam dua pertandingan dan berada di urutan keempat grup. Pelatih tim senior Stephane Auvray ditunjuk menangani skuad tersebut dalam waktu singkat, dan Fiji U17 masih mengejar gol pertama mereka.

China akan percaya diri bisa meraih hasil positif, sementara Fiji membutuhkan penampilan yang jauh lebih solid. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan live streaming untuk pertandingan China vs Fiji saat ini belum tersedia. Detailnya akan ditambahkan di sini setelah penyiar dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad