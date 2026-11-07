Cara menonton Chicago Fire FC vs Columbus Crew dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 Soldier Field

Chicago Fire FC menjamu Columbus Crew di Soldier Field dalam laga MLS Wilayah Timur yang penting bagi kedua tim seiring mendekatnya akhir musim reguler.

Chicago Fire asuhan Gregg Berhalter menempati peringkat keempat Wilayah Timur dan telah mengamankan tempat di babak playoff. Namun, performa kandang dan momentum tetap menjadi perhatian mereka saat berupaya menutup musim dengan kuat di hadapan pendukung sendiri.

Dalam laga terakhirnya, Chicago Fire menang 2-4 di kandang Colorado Rapids. Hasil itu mengakhiri rangkaian penampilan yang tidak konsisten dan memberi skuad dorongan kepercayaan diri tepat sebelum pertandingan ini.

Columbus Crew datang ke Chicago dalam kondisi bagus. Tim asuhan Laurent Courtois memenangi tiga dari empat laga MLS terakhir mereka, termasuk kemenangan telak 3-0 atas DC United dan kemenangan 4-2 atas Toronto FC. Mereka pun berupaya naik dari peringkat kedelapan klasemen Wilayah Timur.

Performa tandang Columbus Crew belakangan ini sangat baik. Kemenangan di kandang FC Dallas dan FC Cincinnati dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa mereka mampu tampil nyaman di luar kandang. Kepercayaan diri itu akan mereka bawa ke Soldier Field.

Robert Lewandowski tetap menjadi tumpuan serangan Chicago. Penyerang asal Polandia itu mencatatkan penjualan jersi terbanyak di MLS musim ini, menegaskan statusnya sebagai salah satu sosok paling dikenal di liga. Kontribusinya akan sangat menentukan peluang Chicago Fire meraih tiga poin.

Simak informasi lengkap tentang cara menonton Chicago Fire FC vs Columbus Crew secara langsung, termasuk saluran TV, pilihan siaran langsung, dan waktu sepak mula.

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