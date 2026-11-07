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Major League Soccer
team-logoChicago
Soldier Field
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Saksikan Chicago Fire FC vs. Columbus Crew secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui streaming?

Chicago vs Columbus
Chicago
Columbus
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton laga Major League Soccer antara Chicago Fire FC dan Columbus Crew secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 34
Soldier Field

Chicago Fire FC menjamu Columbus Crew di Soldier Field dalam laga MLS Wilayah Timur yang penting bagi kedua tim seiring mendekatnya akhir musim reguler.

Chicago Fire asuhan Gregg Berhalter menempati peringkat keempat Wilayah Timur dan telah mengamankan tempat di babak playoff. Namun, performa kandang dan momentum tetap menjadi perhatian mereka saat berupaya menutup musim dengan kuat di hadapan pendukung sendiri.

Dalam laga terakhirnya, Chicago Fire menang 2-4 di kandang Colorado Rapids. Hasil itu mengakhiri rangkaian penampilan yang tidak konsisten dan memberi skuad dorongan kepercayaan diri tepat sebelum pertandingan ini.

Columbus Crew datang ke Chicago dalam kondisi bagus. Tim asuhan Laurent Courtois memenangi tiga dari empat laga MLS terakhir mereka, termasuk kemenangan telak 3-0 atas DC United dan kemenangan 4-2 atas Toronto FC. Mereka pun berupaya naik dari peringkat kedelapan klasemen Wilayah Timur.

Performa tandang Columbus Crew belakangan ini sangat baik. Kemenangan di kandang FC Dallas dan FC Cincinnati dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa mereka mampu tampil nyaman di luar kandang. Kepercayaan diri itu akan mereka bawa ke Soldier Field.

Robert Lewandowski tetap menjadi tumpuan serangan Chicago. Penyerang asal Polandia itu mencatatkan penjualan jersi terbanyak di MLS musim ini, menegaskan statusnya sebagai salah satu sosok paling dikenal di liga. Kontribusinya akan sangat menentukan peluang Chicago Fire meraih tiga poin.

Simak informasi lengkap tentang cara menonton Chicago Fire FC vs Columbus Crew secara langsung, termasuk saluran TV, pilihan siaran langsung, dan waktu sepak mula.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Chicago vs Columbus

Manajer

  • G. Berhalter

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