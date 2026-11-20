Cara menyaksikan Chelsea vs Leeds United dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Stamford Bridge

Chelsea menjamu Leeds United di Stamford Bridge dalam laga Liga Primer yang penting bagi kedua tim saat musim memasuki periode padat.

Tim asuhan Xabi Alonso menempati peringkat kelima klasemen, tetapi datang dengan performa yang tidak konsisten setelah kalah dalam tiga dari lima laga liga terakhir. Kekalahan 2-0 dari Tottenham dan 1-0 dari Sunderland menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Chelsea bertahan dalam persaingan gelar, meski mereka memiliki pemain-pemain berkualitas.

Moises Caicedo tetap menjadi penggerak lini tengah Alonso, sementara Romeo Lavia baru-baru ini kembali bugar dan memberi tambahan opsi. Chelsea tidak diperkuat sejumlah pemain penting, termasuk Reece James, Joao Pedro, dan Jamie Gittens, sehingga pilihan mereka di berbagai area lapangan terbatas.

Leeds datang sebagai tim peringkat kesembilan, tetapi punya alasan kuat untuk optimistis. Skuad Daniel Farke mengalahkan Tottenham 1-0 pada laga terakhir, dan sang manajer mengonfirmasi kabar baik terkait cedera menjelang lawatan ini: Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin, dan sejumlah pemain lainnya telah kembali mengikuti latihan penuh.

Calvert-Lewin memimpin lini depan Leeds, yang telah menunjukkan kemampuan menyulitkan tim-tim papan atas. James Trafford, yang mendapat banyak pujian selama jeda internasional, menjadi starter di bawah mistar di belakang pertahanan yang sulit ditembus dalam beberapa pekan terakhir.

Pertemuan kedua klub kerap berlangsung seru. Chelsea menghajar Leeds 6-3 di Piala Carabao pada awal musim ini, meski Leeds menang 3-1 di Elland Road pada Desember 2025. Hasil itu menunjukkan Leeds sama sekali tidak gentar menghadapi laga ini.