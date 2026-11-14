Cara menonton Chelsea FC Women vs Manchester City Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 10 14 Nov 2026 - 08.30 Stamford Bridge

Chelsea FC Women menjamu Manchester City Women di Stamford Bridge dalam laga WSL yang mempertemukan tim peringkat kedua dan pertama klasemen.

Tim asuhan Sonia Bompastor menghadapi laga ini setelah bermain imbang 0-0 dengan BK Häcken FF di Liga Champions Wanita, menyusul hasil imbang 1-1 melawan Everton di WSL. Sebelum kehilangan dua poin tersebut, Chelsea mencatat empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan telak 6-0 atas Charlton Athletic dan kemenangan 2-0 atas Roma di kompetisi Eropa.

Manchester City Women datang ke Stamford Bridge dalam performa impresif. Tim asuhan Andree Jeglertz mengalahkan Inter 4-1 dalam penampilan terakhirnya di Liga Champions Wanita dan sebelumnya menghajar West Ham 5-0 di WSL. Mereka pun mengantongi tiga kemenangan dari lima laga terakhir di semua kompetisi.

City memuncaki klasemen WSL, sementara Chelsea berada satu posisi di bawahnya. Kemenangan bagi salah satu tim akan berdampak besar pada persaingan gelar.

Bompastor dan Jeglertz termasuk dua pelatih paling cermat secara taktis di sepakbola wanita. Perbedaan momentum kedua tim belakangan ini membuat hasil pertandingan ini benar-benar sulit diprediksi.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan laga WSL ini secara langsung.

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