Cara menonton Chelsea FC Women vs Everton Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 9 7 Nov 2026 - 07.45 Kingsmeadow

Chelsea FC Women menjamu Everton Women di Kingsmeadow dalam pertandingan WSL yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim yang berjuang naik di klasemen.

Chelsea asuhan Sonia Bompastor datang dalam performa terbaiknya. Lima kemenangan dari lima pertandingan di semua kompetisi, termasuk kemenangan telak 6-0 atas Charlton Athletic dalam laga WSL terakhir mereka, menegaskan betapa dominannya mereka musim ini.

Everton menghadapi pertandingan ini dengan performa yang naik turun. Tim asuhan Scott Phelan bermain imbang 0-0 melawan Manchester United Women dalam laga WSL terakhir mereka, hasil yang menghentikan rentetan dua kekalahan di liga.

Everton telah menunjukkan kemampuan meraih hasil lewat perjuangan keras dengan memenangi dua pertandingan Piala WSL dalam rentetan lima laga yang sama. Namun, bertandang ke Kingsmeadow untuk menghadapi tim teratas di liga merupakan ujian yang sama sekali berbeda.

Catatan pertahanan Chelsea sangat tangguh. Mereka hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan terakhir, statistik yang akan membuat lini serang Everton waswas.

Pertandingan ini mempertemukan tim terdepan di WSL dengan tim papan tengah yang ingin membuktikan kemampuannya. Simak semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton pertandingan WSL ini secara langsung.

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