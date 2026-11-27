Cara menonton Charlotte FC vs Chicago Fire FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 28 Nov 2026 - 12.30 Bank of America Stadium

Charlotte FC menjamu Chicago Fire FC di Bank of America Stadium dalam laga Major League Soccer antara dua tim yang hanya terpaut satu posisi di klasemen Wilayah Timur.

Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah kedua tim berhadapan di Chicago. Charlotte memenangi laga tersebut dengan skor 2-1 di Soldier Field pada 22 November.

Tim asuhan Dean Smith datang dengan lini serang yang sedang tajam. Mereka mencetak 15 gol dalam lima laga liga terakhir, termasuk dua kemenangan beruntun dengan skor 4-0 atas CF Montreal dan Orlando City.

Pertahanan mereka kurang kokoh. Charlotte kebobolan tiga gol saat bermain imbang 3-3 melawan Inter Miami dan tiga gol lagi saat kalah dari Portland Timbers.

Chicago asuhan Gregg Berhalter tampil tidak konsisten. Mereka kalah 4-3 di markas Columbus Crew, lalu takluk di kandang dari Charlotte. Itu berarti mereka menelan dua kekalahan dalam dua laga terakhir.

Sebelumnya, Chicago menunjukkan kemampuan mencetak gol saat tandang dengan menang 4-2 atas Colorado Rapids dan 3-2 atas Atlanta United. Charlotte perlu tampil lebih baik dibandingkan pada babak kedua pertemuan terakhir tersebut.

Berikut informasi yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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