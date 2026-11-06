Cara menonton CF Montreal vs Vancouver Whitecaps dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 Saputo Stadium

CF Montreal menjamu Vancouver Whitecaps di Stadion Saputo dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer. Kedua tim berada dalam situasi yang sangat berbeda menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.

Tim asuhan Philippe Eullaffroy menempati posisi ke-15 di Wilayah Timur, jauh di papan bawah klasemen dan tak lagi memiliki target untuk dikejar. Empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir sudah menutup peluang mereka untuk lolos ke babak play-off. Montreal kini menjalani sisa musim dengan harga diri sebagai satu-satunya hal yang masih dipertaruhkan.

Vancouver datang ke Montreal sebagai pemuncak klasemen Wilayah Barat, dan skuad Jesper Soerensen membawa momentum kuat ke laga ini. Vancouver Whitecaps memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir serta mencetak lima gol ke gawang Seattle Sounders FC dalam laga teranyar mereka. Hasil itu menunjukkan betapa tajamnya tim ini menjelang babak play-off.

Bagi Soerensen, tiga poin di kandang lawan akan memperkuat posisi Vancouver di puncak Wilayah Barat. Vancouver Whitecaps tidak boleh menganggap laga melawan Montreal yang sedang kesulitan sebagai kemenangan yang sudah pasti, tetapi performa kedua tim jelas mengunggulkan mereka.

Sementara itu, Eullaffroy ingin para pemainnya menutup musim dengan terhormat setelah menjalani Oktober yang berat. Dukungan penonton tuan rumah di Stadion Saputo memberi Montreal kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka, meski pada titik ini yang dipertaruhkan sebagian besar bersifat pribadi.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menonton CF Montreal vs Vancouver Whitecaps secara langsung.

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