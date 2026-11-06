Cara menonton Cadiz vs Real Oviedo dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 13 7 Nov 2026 - 10.15 JP Financial Estadio

Cadiz menjamu Real Oviedo di JP Financial Estadio dalam laga Segunda Division yang sangat penting bagi kedua klub di ujung klasemen yang berlawanan.

Tim asuhan Albert Celades berada di posisi ke-20 klasemen dan sangat membutuhkan poin. Laga liga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Mallorca. Setelah kalah tiga kali dalam empat pertandingan terakhir di Segunda Division, tekanan di papan bawah kian meningkat.

Kemenangan atas Xerez di Copa del Rey bulan lalu sempat memberi dorongan, tetapi Cadiz kesulitan tampil konsisten di liga. Mereka kebobolan dua gol dalam masing-masing kekalahan terbaru dari Granada dan Mallorca.

Real Oviedo datang dengan menempati posisi kesembilan dan performa yang juga naik turun. Tim asuhan Julian Calero bermain imbang 2-2 dengan Almeria dan tersingkir dari Copa del Rey oleh Numancia sebelum kalah 2-3 dari Las Palmas dalam laga terakhir mereka.

Oviedo telah menunjukkan kemampuan mencetak gol. Mereka mencetak tiga gol ke gawang Eibar dan meraih satu poin di markas Almeria. Namun, mereka kesulitan menjaga gawang tetap tanpa kebobolan, dengan tim tersebut kebobolan dalam empat dari lima pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan kedua tim menambah daya tarik laga ini. Cadiz lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, meski Oviedo menang 2-1 dalam pertemuan terkini.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Cadiz vs Real Oviedo, termasuk waktu sepak mula dan kabar tim terbaru.

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