Cara menonton Buriram United vs Kashima Antlers dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 4 Nov 2026 - 07.15

Buriram United menjamu Kashima Antlers di AFC Champions League Elite. Tim asal Thailand itu berupaya menjaga peluang mereka untuk terus berlaga di kompetisi antarklub Asia saat menghadapi salah satu klub Jepang dengan koleksi gelar terbanyak.

Buriram menghadapi pertandingan ini dalam tekanan. Tim asuhan Mark Jackson berada di peringkat ke-13 klasemen Wilayah Timur, dan dua kekalahan beruntun dalam dua laga terakhir mereka di AFC Champions League Elite membuat peluang mereka untuk lolos benar-benar diragukan.

Performa mereka di kompetisi domestik juga tidak konsisten. Kemenangan tipis atas Pattani FC di Liga Thailand diikuti kekalahan dari Sisaket United, sementara laga terakhir mereka di kompetisi antarklub Asia berakhir imbang 1-1 melawan Gamba Osaka.

Kashima datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Tim asuhan Toru Oniki berada di posisi kedua klasemen Wilayah Timur dan memenangi dua laga terakhir mereka di AFC Champions League Elite, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 atas Pohang Steelers.

Kashima tampil produktif dalam beberapa pekan terakhir, mencetak empat gol ke gawang Cerezo Osaka di J. League hanya beberapa hari sebelum bertandang ke Thailand. Mereka membawa momentum kuat ke pertandingan ini.

Bagi Buriram, kemenangan wajib diraih jika mereka ingin tetap bersaing. Bagi Kashima, hasil positif akan mengukuhkan posisi mereka di antara tim-tim terdepan di grup Wilayah Timur.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Buriram United vs Kashima Antlers, termasuk waktu sepak mula, informasi siaran langsung melalui streaming, dan kabar tim terbaru.

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