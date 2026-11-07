Cara menonton Burgos CF vs Celta Fortuna dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 13 7 Nov 2026 - 08.00 Estadio El Plantio

Burgos CF menjamu Celta Fortuna di Estadio El Plantio dalam pertemuan dua tim Segunda Division yang memiliki ambisi sangat berbeda pada tahap musim ini.

Burgos menempati peringkat kedelapan klasemen dan datang dengan kondisi yang cukup baik. Tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir, termasuk dua kemenangan beruntun di Segunda Division atas FC Andorra dan Sabadell, menunjukkan bahwa momentum mereka terus menguat sepanjang musim gugur.

Pertandingan liga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 di kandang melawan Castellon. Hasil itu menghentikan laju menjanjikan mereka, tetapi tetap menambah perolehan poin. Tim asuhan Sergio Francisco akan berusaha kembali menang di hadapan pendukung sendiri.

Sementara itu, Celta Fortuna datang dalam posisi sulit. Tim asuhan Fredi Alvarez menempati peringkat ke-16 di divisi ini, dan performa mereka belakangan tidak konsisten. Kekalahan telak 5-1 di markas Girona pada awal Oktober menjadi titik terendah, meski mereka menunjukkan daya juang lewat hasil imbang melawan Cordoba dan Tenerife.

Tim tamu juga mencatat kemenangan mengesankan 4-1 atas Real Sociedad B bulan lalu, yang menunjukkan bahwa mereka mampu menampilkan permainan berkualitas. Tantangannya adalah mempertahankan level tersebut selama 90 menit di El Plantio.

Dengan Burgos berupaya naik di klasemen dan Celta Fortuna sangat ingin menjauh dari papan bawah, banyak yang dipertaruhkan di Castile. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini.

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