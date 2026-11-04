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Championship
team-logoBristol City
Ashton Gate
team-logoWolverhampton Wanderers
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Saksikan Bristol City vs Wolverhampton Wanderers secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui streaming langsung?

Bristol City vs Wolverhampton Wanderers
Bristol City
Wolverhampton Wanderers
Championship

Panduan lengkap cara menyaksikan pertandingan Bristol City vs Wolverhampton Wanderers di Championship secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Championship - Pekan 14
Ashton Gate

Susunan Pemain Bristol City vs Wolverhampton Wanderers

4-2-3-1
Bristol City crest
Bristol City
BRC
Formasi
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
4-2-3-1
B. CollinsB. CollinsG. TannerG. TannerC. PringC. PringL. McNallyL. McNallyL. EissatL. EissatJ. WilliamsJ. WilliamsS. BellS. BellR. CardinesR. CardinesJ. KnightJ. KnightS. TwineS. TwineL. TolajL. TolajJ. SaJ. SaL. KrejciL. KrejciH. BuenoH. BuenoY. MosqueraY. MosqueraK. TrippierK. TrippierAndreAndreF. LopezF. LopezR. SaidR. SaidJ. BellegardeJ. BellegardeM. MunetsiM. MunetsiA. ArmstrongA. Armstrong
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
4-2-3-1
Bristol City

Susunan Pemain Utama

Wolverhampton Wanderers

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Skubala
  • C. Peixoto

Wolverhampton Wanderers bertandang ke Ashton Gate untuk menghadapi Bristol City di Championship. Tim asuhan Cesar Peixoto ingin melanjutkan performa bagusnya belakangan ini.

Wolves tiba di Bristol dengan menempati peringkat ketujuh klasemen. Laga ini penting dalam upaya mereka mengejar promosi, setelah hanya sekali kalah dalam empat pertandingan terakhir di Championship.

Bristol City, yang ditangani Michael Skubala, berada di posisi ke-15 dan membutuhkan hasil positif untuk menghentikan penurunan performa setelah hanya sekali menang dalam lima pertandingan terakhir.

Bristol City memang baru-baru ini mengalahkan Bolton Wanderers 2-3 di kandang, tetapi kekalahan beruntun dari Sheffield United dan Blackburn Rovers sebelumnya tentu membuat Skubala khawatir.

Sebaliknya, Wolves menyongsong laga ini dengan modal bagus. Kemenangan 3-0 atas Cardiff City pada pertandingan terakhir menegaskan bahwa mereka termasuk salah satu tim dengan performa lebih konsisten di divisi ini selama sebulan terakhir.

Kedua klub pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan Wolves memenangi dua pertemuan terakhir. Peixoto berharap pengalaman tersebut menumbuhkan kepercayaan diri, bukan rasa puas diri.

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