Cara menonton Bristol City vs Wolverhampton Wanderers dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Championship - Pekan 14 4 Nov 2026 - 15.00 Ashton Gate

Wolverhampton Wanderers bertandang ke Ashton Gate untuk menghadapi Bristol City di Championship. Tim asuhan Cesar Peixoto ingin melanjutkan performa bagusnya belakangan ini.

Wolves tiba di Bristol dengan menempati peringkat ketujuh klasemen. Laga ini penting dalam upaya mereka mengejar promosi, setelah hanya sekali kalah dalam empat pertandingan terakhir di Championship.

Bristol City, yang ditangani Michael Skubala, berada di posisi ke-15 dan membutuhkan hasil positif untuk menghentikan penurunan performa setelah hanya sekali menang dalam lima pertandingan terakhir.

Bristol City memang baru-baru ini mengalahkan Bolton Wanderers 2-3 di kandang, tetapi kekalahan beruntun dari Sheffield United dan Blackburn Rovers sebelumnya tentu membuat Skubala khawatir.

Sebaliknya, Wolves menyongsong laga ini dengan modal bagus. Kemenangan 3-0 atas Cardiff City pada pertandingan terakhir menegaskan bahwa mereka termasuk salah satu tim dengan performa lebih konsisten di divisi ini selama sebulan terakhir.

Kedua klub pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan Wolves memenangi dua pertemuan terakhir. Peixoto berharap pengalaman tersebut menumbuhkan kepercayaan diri, bukan rasa puas diri.